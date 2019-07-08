30 Июля 2020
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Александр Шохин, Дмитрий Козак (2019) | Фото: Накануне.RU

Субсидии на вывоз. Господдержку получат только экспортеры 

Новые веяния в вопросе предоставления государственной поддержки бизнесу обсудили на сессии Иннопрома. На помощь из казны смогут рассчитывать только эффективные компании, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Однако с запуском нацпроектов кабмин изменил содержательное наполнение этого понятия. Эффективность в ближайшие шесть лет будет измеряться внешними рынками, в приоритете – компании-экспортеры, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Шохин, Дмитрий Козак(2019)|Фото: Накануне.RU


"Программа импортозамещения должна заместиться программой повышения конкурентоспособности", - заявил Козак на панельной дискуссии с участием РСПП. Ответ на вопрос, не рано ли замещать, Козак позднее сам дал в своем выступлении: аудит потребности в продукции для реализации нацпроектов показал, что отечественные предприятия способны произвести только 53% необходимых наименований. Список состоял из 6 тыс. позиций, это миллиарды рублей, которые могут уйти за рубеж.
Тем не менее, основой господдержки 2.0 станет нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Название говорит само за себя. "Всем, кто берется производить свою продукцию и реализовывать ее на внешнем рынке, будут субсидироваться процентные ставки по кредитам и для совершения торговых операций, чтобы выровнять условия для работы с зарубежными конкурентами", - рассказал Козак.

Дмитрий Козак(2019)|Фото: Накануне.RU


Отбор заявок от компаний-участников проекта завершен, в списке 867 предприятий. Завершить отбор Правительство планирует к концу лета.

Поддерживать компании, ориентированные на внутренний рынок, будут по остаточному принципу, оценивая "конкурентоспособность". Субсидии заложены для отраслей, находящихся в тяжелом положении, например, предприятия легкой промышленности пока могут рассчитывать на помощь в пополнении оборотных средств. "Мы сохраним субсидии, но при условии, что предприятия включатся в реализацию проекта "кооперация и экспорт", - сказал Козак.

Шохин, Козак, Клепач, Еремина, Вдовин, Забозлаев(2019)|Фото: Накануне.RU

Андрей Клепач(2019)|Фото: Накануне.RU


Не всем предприятиям удастся заместить госсудбсидии банковскими кредитами. Мерами поддержки Фонда развития промышленности сегодня пользуется высокодоходный бизнес, который вполне мог бы обратиться в банки, отметил заместитель председателя ВЭБа Андрей Клепач, EBITDA отдельных компаний достигает 90%. "Это нормальные условия для банка. Но специфика нашего банковского сектора в том, что даже такие проекты он отказывается поддерживать или поддерживает при условии, что их поддерживает ФРП, проводит экспертизу", - рассказал он. Клепач отметил, что при адекватном банковском кредитовании компенсаций в виде субсидий не потребуется.

Андрей Клепач(2019)|Фото: Накануне.RU


В конце дискуссии Козак отметил, что деньги должны выделяться "только под общественно-полезный результат". Однако не всегда такой результат измеряем объемом экспорта или выручкой. Есть набор проектов заведомо некоммерческих, помимо президентского "Кортежа", в окупаемости которого Клепач усомнился, это большинство проектов в судостроении, автомобилестроении, ж/д отрасли. "Это не всегда измеряется добавленной стоимостью. Эти направления формируют консолидированный спрос, что важно для экономики", - отметил Андрей Клепач.

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Субсидии на вывоз. Господдержку получат только экспортеры 

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Теги: иннопром, господдержка, субсидии



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