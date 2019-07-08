США угрожают Ирану новыми санкциями и изоляцией

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его в случае расширения ядерной программы.

Соответствующий пост он написал в Twitter.

7 июля в МИД Ирана заявили, что страна начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, сообщает Regnum.

Напомним, недавно Дональд Трамп сообщил, что вводит ограничительные меры против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Впоследствии глава Белого дома подписал соответствующий указ.

Позже американский президент пригрозил Ирану уничтожением.