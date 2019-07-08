В Магнитогорске суд прекратил уголовное дело бывшего главы района

В Магнитогорске суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ленинского района, назначив ему судебный штраф в размере 35 тысяч рублей, сообщилив пресс-службе суда.

Крылову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в период новогодних каникул в 2015-2018 гг. обвиняемый дал указания индивидуальным предпринимателям перечислить денежные средства на финансирование проведения новогодних праздников. Деньги были израсходованы на дополнительное оснащение ледовых городков элементами и иллюминацией.

Также он обратился к индивидуальному предпринимателю и потребовал провести реконструкцию принадлежащего ей торгового павильона. При этом он настойчиво рекомендовал для оказания строительных услуг своего родственника, который в результате получил за свои услуги денежные средства в сумме явно превышающей реальную рыночную стоимость выполненных работ. Позже Крылов потребовал от родственника сделать ремонт в служебном кабинете главы и его зама, а также в приемной.

Крылов признал свою причастность к совершенным преступлениям, дал подробные показания и раскаялся в содеянном. Суд учел, что все полученные в результате совершения преступлений денежные средства обвиняемый направлял на благоустройство города. Кроме того, он загладил причиненный вред – перевел на расчетный счет администрации Магнитогорска 30 тыс. руб., в виде благотворительной помощи.