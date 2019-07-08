30 Июля 2020
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Происшествия Пермский край
лифт (2010) | Фото: www.vesti.ru

В Перми спа-салон оказался под прицелом ФАС из-за откровенной рекламы

Антимонопольщики завели дело на пермский спа-салон, который слишком откровенно рекламировал свои услуги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления ФАС.

Административное дело о нарушении закона о рекламе возбудили против ИП Бегиашвили. Откровенную рекламу спа-салона "Premier spa" обнаружила пермячка в лифте многоквартирного дома. Помимо предложения "денег на шалости", объявление содержало QR-код, позволяющий получить скидку на сайте заведения. Начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Мария Герасимова отметила, что нельзя использовать непристойные образы, сравнения и выражения, которые нарушают общепринятые нормы.

"Размещенный в объявлении QR-код ведет на сайт, где как раз использованы подобные образы", - отметила она.

Если рекламу признают незаконной, предпринимателю грозит штраф.

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В Перми спа-салон оказался под прицелом ФАС из-за откровенной рекламы

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Теги: спа-салон, УФАС по Пермскому краю, закон о рекламе, нарушение



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