30 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
грузовая баржа (2010) | Фото: armotsement.ru

В МЧС не подтверждают гибель людей и рыбы из-за того, что судно на реке зацепило ЛЭП

Спасатели Тюменской области не подтверждают массовую гибель рыбы на реке Тура из-за того, что теплоход, который тянул баржу с краном, зацепил ЛЭП. Опровергли в ведомстве и сведения о гибели двух человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в СМИ появилась информация, что в выходные, в районе Лесобазы произошел обрыв высоковольтного кабеля. Якобы его зацепило краном, и он упал в воду. Сообщалось, что упавший кабель убил всю рыбу в окрестностях. Также была информация о том, что в результате инцидента двое человек погибли.

В МЧС заявили, что вызов действительно был, однако в результате инцидента никто из восьми человек, находящихся на судне, не пострадал. Обрыва кабеля не было - кран на судне просто зацепил ЛЭП. Массовую гибель рыбы в ведомстве подтвердить не смогли.

"У нас не зафиксировано подобное. Однако гибель рыбы в реке возможна. Если электрический ток ушел в воду, то возникает так называемый эффект электроудочки. И рыба могла быть оглушена", - пояснили в МЧС.

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В МЧС не подтверждают гибель людей и рыбы из-за того, что судно на реке зацепило ЛЭП

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Теги: кабель, Тура, гибель рыбы, баржа, кран



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