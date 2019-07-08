Для 77% россиян важно создать семью и жить в зарегистрированном браке

Для россиян по-прежнему важен институт брака, все его аспекты: и создание семьи, и регистрация отношений. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опрос был проведен в канун Дня семьи, любви и верности.

Итак, с момента прошлого опроса два года назад количество россиян, которым нужна семья и официальный брак, уменьшилось на процент – до 77%. А среди людей в категории 60+ такого мнения придерживаются 84%. А вот важность семьи, но пренебрежение официальным заключением брака выражают 11% россиян, больше всего таких любителей свободы среди молодежи.

Россияне считают, что оптимальный возраст вступления в брак для женщин – 24 года, для мужчин – 27 лет.

Разводы большинство россиян, как и 29 лет назад, считают в принципе допустимыми (80% в 1990 г. и 89% в 2019 г.), однако в последние годы отношение к ним стало более рациональным: 56% считают, что принимать решение о разводе или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации. В 1990 г. эта доля составляла на одну пятую меньше — 36%. При этом треть респондентов не поддерживают развод, если семья фактически не распалась (30% против 39% в 1990 г.), и еще 10% (против 13% в 1990 г.) категорически не принимают возможность расторжения брака, являясь сторонниками его сохранения вне зависимости от причин.