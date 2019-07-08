30 Июля 2020
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Образование Свердловская область
ТМК, УрФУ, сотрудничество (2019) | Фото: ТМК

ТМК и УрФУ договорились о сотрудничестве на "Иннопроме"

Сегодня в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2019" Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, документ подписали генеральный директор ТМК Игорь Корытько и проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев. Соглашение нацелено на расширение и углубление сотрудничества между ТМК и УрФУ, оно предусматривает совместную работу по ряду направлений. В частности, речь идет о цифровизации и информационных технологиях, профориентации, образовательных услугах, консалтинговой, научно-исследовательской и экспертной деятельности.

Первыми проектами в рамках данного соглашения станет консалтинговая работа по унификации и цифровизации кадрового администрирования ТМК. Кроме того, с сентября будет дан старт обучению первой группы сотрудников компании в рамках новой разработанной совместно с УрФУ и Корпоративным университетом ТМК2U магистерской программы по управлению металлургическим предприятием.

ТМК, УрФУ, сотрудничество(2019)|Фото: ТМК

ТМК давно и успешно взаимодействует с университетом, прежде всего в научной и образовательной сферах. Так, с 2018 года ТМК выступает партнером всероссийской олимпиады "Я – профессионал", в рамках которой вместе с УрФУ является организатором Зимних школ по ряду направлений. Кроме того, ТМК совместно с компанией SAP открыла в вузе инновационную лабораторию SAP Next-Gen Lab. В ней студенческо-преподавательский коллектив УрФУ занимается разработкой решений с использованием новейших технологий.

"ТМК и УрФУ связывают давние партнерские отношения, которые носят стратегический характер. Они нацелены на формирование симбиоза промышленности, науки и образования. Новое соглашение позволит нам увеличить количество прорабатываемых тем в рамках совместных исследований и расширить наше взаимодействие в разработке инновационных решений", - отметил Игорь Корытько.

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ТМК и УрФУ договорились о сотрудничестве на "Иннопроме"

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Теги: ТМК, УрФУ, сотрудничество, Иннопром



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