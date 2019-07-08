30 Июля 2020
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МВЦ Экспо, иннопром (2019) | Фото: Накануне.RU

Константин Бабкин на "Иннопроме": Сотрудничество с Турцией и перспективы программы 1432 в России 

Сотрудничество России и Турции в области сельхозмашиностроения может заключаться в поставке турецкой техники для овощеводства и выращивания фруктов, считает глава Росспецмаша Константин Бабкин.

О сельхозмашиностроении, как о перспективном направлении для сотрудничества, на пленарной сессии "Иннопрома" сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Константин Бабкин на полях "Иннопрома" прокомментировал это предложение.

"В Турции развито выращивание фруктов, овощеводство. У них есть производство небольших спецтракторов, навесной техники, которой нет у нас. В
этом направлении мы отстаем, можно найти сферы для сотрудничества", - рассказал Накануне.RU Константин Бабкин.

Константин Бабкин(2019)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что сегодня планирует обсудить поддержку российских сельхозмашиностроителей с зампредом Правительства Дмитрием Козаком. Речь пойдет о финансировании программы 1432.

"Я прошу провести совещание по программе поддержки", - отметил он.

Дмитрий Козак(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, программа №1432 перестанет работать уже с 2020 г. На эффективности программы и необходимости ее сохранения настаивают и предприятия АПК. Госдума обратилась в Минсельхоз с просьбой продолжить ее финансирование.

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Константин Бабкин на "Иннопроме": Сотрудничество с Турцией и перспективы программы 1432 в России 

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Теги: иннопром, сельскохозяйственная техника, турция



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