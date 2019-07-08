Первые автомобили Aurus купят российские политики

Коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. Он уточнил, что покупатели – "наши политики, но не из правительства".

По словам Мантурова, на Aurus много заказчиков из-за рубежа, в основном – из Ближнего Востока.

Напомним, авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.

Ранее сообщалось о смене руководства производителя "Кортежа". Также часть команды менеджеров покинули свои должности. По данным СМИ, заявленный им план начать продажу серийных седанов Aurus Senat в первом квартале 2019 года, а к осени запустить серийный кроссовер, не удался. Также есть сомнения, что в серийное производство успеют запустить в указанные сроки кроссовер, чей первый прототип был готов в апреле.

Сегодня автомобиль представлен в Екатеринбурге на международной выставке промышленности "Иннопром", которую и посещает Денис Мантуров. На стенде Aurus можно посидеть за рулем "автомобиля президента", также презентован испытательный образец седана. Компания на выставке продает не сам автомобиль, а свои компетенции в области автомобилестроения.