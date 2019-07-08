Свердловские полицейские установили личность третьего погибшего в жуткой аварии с бензовозом

Свердловские полицейские установили личность третьего человека, погибшего в результате жуткой аварии с бензовозом. Им оказался также местный житель Павел Просовский 1984 года рождения. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Кроме того, по данным полковника Горелых, сегодня в 15 часов в городской суд по месту совершения преступления представители МВД доставят самого задержанного водителя "Урала". Судья рассмотрит материалы полиции и примет решение о дальнейшем избрании ему меры пресечения.

Напомним, инцидент произошел на 44 километре автодороги Карпинск - Кытлым. Водитель бензовоза не выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Машина слетела в кювет, загорелась и взорвалась. Есть погибшие, возбуждено уголовное дело.

Сам водитель обвинил в ДТП своих попутчиков.