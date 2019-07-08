На рейсе Новосибирск-Якутск скончалась пассажирка, самолет экстренно сел в Братске

На борту самолета, летевшего из Новосибирска в Якутск, умерла женщина. Борт авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Братска.

ЧП произошло в воскресенье, 7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в якутском аэропорту.

"Женщина во время полета пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. К сожалению, она скончалась еще до приземления воздушного судна. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Имеется информация, что это была жительница Таджикистана, летевшая в Якутск к родне", - рассказал источник.

Прокуратура Братска подтвердила инцидент, отметив, что женщине стало плохо с сердцем. "Вызвали реанимацию, но она умерла до приземления самолета", - сказали в прокуратуре.