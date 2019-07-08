Юрий Борисов: ОПК вышел на предел возможностей перехода на "гражданские рельсы"

Диверсификация российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала одной из тем обсуждения на выставке "Иннопром". Спикеры, среди которых экономисты, федеральные и региональные чиновники, руководители предприятий ОПК, рассмотрели возможности поддержки отрасли, а модератором встречи выступил заместитель председателя ВЭБ (главный экономист), член правления банка Андрей Клепач, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов напомнил, что президент поставил перед федеральным кабмином задачу - довести долю гражданской продукции к 2025 году до 30%, а к 2030 - до 50%. На этом фоне объёмы и финансирование гособоронзаказа будут сокращаться по мере выполнения программы вооружений.

По его словам, ситуация с экспортом вооружения сложная в силу политических моментов и санкций в отношении России. В этих условиях драйвером развития отрасли становится диверсификация - перевод части оборонного производства на "гражданские рельсы". Однако если в прошлом году уровень конверсии составил 20,9%, то в дальнейшем такого показателя уже не достичь – ОПК фактически вышел на предел своих возможностей в деле перехода на мирные рельсы.

Борисов предложил в качестве одного из главных способов поддержки российской оборонки в целом рассмотреть возможность раскредитовать отрасль, которая набрала займов на 2 трлн руб., а на их выплату ежегодно требуется около 200 млрд руб. С этой инициативой Правительство уже обратилось к главе государства. Заместитель председателя Правительства РФ считает, что реструктуризация кредитов предприятий ОПК с помощью государства позволит избавить их от выплаты долгов, направить высвободившиеся средства на развитие, в том числе дивесрификацию производства. И обратился к главам регионов с предложением создать на местах фонды поддержки ОПК при финансировании 30% из бюджета субъекта и 70% - федерального для получения "оборонкой" дешёвых и длинных денег.

Участвовавший в дискуссии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, со своей стороны, отметил, что на Среднем Урале в "оборонке" занято более 100 тыс. человек на 40 предприятиях, хорошие примеры диверсификации показывают УОМЗ, УВЗ, а в целом 33% уральских оборонных заводов выпускают гражданскую продукцию. Но большая проблема заключается в том, что через 4-5 лет, когда закончится государственный оборонный заказ, компетенция этих предприятий может быть утрачена. Поэтому очень важно сейчас и в дальнейшем, в эти 4-5 лет, всесторонне заниматься поддержкой ОПК, которая, по словам главы региона, должна быть индивидуальной для каждого завода. В частности, следует обратить внимание, например, на ситуацию, когда отечественный трамвай разрабатывают три оборонных завода, в том числе Уралтрансмаш (входит в УВЗ "Ростеха"). И Свердловская область, даже желая поддержать местного производителя, ищет производителя в других регионах.

"Защита производителя, а не рынка - задача государственная", - заявил Куйвашев.