Юрий Борисов: ОПК вышел на предел возможностей перехода на "гражданские рельсы"

30 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

Юрий Борисов: ОПК вышел на предел возможностей перехода на "гражданские рельсы"

Диверсификация российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) стала одной из тем обсуждения на выставке "Иннопром". Спикеры, среди которых экономисты, федеральные и региональные чиновники, руководители предприятий ОПК, рассмотрели возможности поддержки отрасли, а модератором встречи выступил заместитель председателя ВЭБ (главный экономист), член правления банка Андрей Клепач, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов напомнил, что президент поставил перед федеральным кабмином задачу - довести долю гражданской продукции к 2025 году до 30%, а к 2030 - до 50%. На этом фоне объёмы и финансирование гособоронзаказа будут сокращаться по мере выполнения программы вооружений.

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, ситуация с экспортом вооружения сложная в силу политических моментов и санкций в отношении России. В этих условиях драйвером развития отрасли становится диверсификация - перевод части оборонного производства на "гражданские рельсы". Однако если в прошлом году уровень конверсии составил 20,9%, то в дальнейшем такого показателя уже не достичь – ОПК фактически вышел на предел своих возможностей в деле перехода на мирные рельсы.

Борисов предложил в качестве одного из главных способов поддержки российской оборонки в целом рассмотреть возможность раскредитовать отрасль, которая набрала займов на 2 трлн руб., а на их выплату ежегодно требуется около 200 млрд руб. С этой инициативой Правительство уже обратилось к главе государства. Заместитель председателя Правительства РФ считает, что реструктуризация кредитов предприятий ОПК с помощью государства позволит избавить их от выплаты долгов, направить высвободившиеся средства на развитие, в том числе дивесрификацию производства. И обратился к главам регионов с предложением создать на местах фонды поддержки ОПК при финансировании 30% из бюджета субъекта и 70% - федерального для получения "оборонкой" дешёвых и длинных денег.

Участвовавший в дискуссии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, со своей стороны, отметил, что на Среднем Урале в "оборонке" занято более 100 тыс. человек на 40 предприятиях, хорошие примеры диверсификации показывают УОМЗ, УВЗ, а в целом 33% уральских оборонных заводов выпускают гражданскую продукцию. Но большая проблема заключается в том, что через 4-5 лет, когда закончится государственный оборонный заказ, компетенция этих предприятий может быть утрачена. Поэтому очень важно сейчас и в дальнейшем, в эти 4-5 лет, всесторонне заниматься поддержкой ОПК, которая, по словам главы региона, должна быть индивидуальной для каждого завода. В частности, следует обратить внимание, например, на ситуацию, когда отечественный трамвай разрабатывают три оборонных завода, в том числе Уралтрансмаш (входит в УВЗ "Ростеха"). И Свердловская область, даже желая поддержать местного производителя, ищет производителя в других регионах.

"Защита производителя, а не рынка - задача государственная", - заявил Куйвашев.

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Юрий Борисов: ОПК вышел на предел возможностей перехода на "гражданские рельсы"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юрий Борисов, ОПК, гражданская продукция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров