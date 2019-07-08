Власти Тюмени предложили жителям аварийного дома самим снести здание

Мэрия Тюмени потребовала от жителей аварийного дома №21 по Орловской самим снести здание. Власти говорят, что так поступают с каждым домом, при этом жители вправе отказаться, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Дом признан аварийным, в нём проживают четыре семьи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского обкома КПРФ.

Руководитель пресс-службы администрации города Гульнара Сидоркина отметила, что рассылка подобных уведомлений – обычная практика.

"Жилищный кодекс предусматривает решение о самостоятельном сносе. Документ носит уведомительный характер, нужен по закону для любого дома, признанного аварийным. Все дома так расселяются: департамент вручает соответствующее постановление, потому что речь идёт о собственниках квартир, и, как правило, жители решения о том, что дом надо сносить самим, не принимают. После начинается процедура выкупа и расселения", - сказала она в разговоре с Накануне.RU.