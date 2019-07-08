Югорчане получат ответы о переселении из ветхого жилья в прямом эфире

Губернатор Югры Наталья Комарова и главы 22 муниципалитетов округа ответят на вопросы земляков о переселении из ветхого и аварийного жилья. Онлайн-конференция состоится завтра в 15.00, сообщили Накануне.RU в информационной службе АУ "Открытый регион".

"Задача – определиться с ответами на все вопросы, с ответственностью каждого из нас в создании нормальных условий жизни для людей", – написала в своем Инстаграме Наталья Комарова.

В прямом эфире югорчане смогут получить информацию о порядке признания жилья непригодным, многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу, ответы на вопросы обеспечения жилищных прав при сносе и выселении из жилых помещений, признанных аварийными.

Прямая трансляция будет вестись в группе "Правительство Югры" ВКонтакте и на сайте окружной телерадиокомпании "Югра". Вопросы можно задать в этой же группе, на странице Натальи Комаровой в Инстаграме, а также непосредственно во время онлайн-конференции югорчане смогут направить вопросы и обращения в мессенджеры WhatsApp и Viber по номеру телефона: +7-952-692-63-76.

Под постом о проведении онлайн-конференции югорчане интересуются сроками сноса ветхого фонда в своих городах, задают вопросы о выборе жилья для переселения и приобретения адаптированного жилья для инвалидов-колясочников.

"Просим вашей помощи в переселении нашей семьи в благоустроенную квартиру. Очень надеемся на решение нашего вопроса", - написала София из Мегиона, описав свою проблему в комментариях к посту во ВКонтакте.

Пользователи Инстаграма поблагодарили губернатора за отзывчивость и готовность открыто решать наболевшие вопросы.

"Спасибо вам, что вы неравнодушно относитесь к этой проблеме. И мне, как жителю Югры, очень приятно видеть, что наш губернатор не боится выставлять в своем профиле фотографии с реальными проблемами югорчан и говорить о них", - написал пользователь с ником dipidip5770.