Новейшие трамваи УВЗ начнут поставлять в Ульяновск

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин и генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов на состоявшихся на международной промышленной выставке "Иннопром-2019" переговорах обсудили перспективы сотрудничества в части поставок трамвайных вагонов производства АО "Уралтрансмаш" (входит в группу УВЗ).

На сегодняшний день УВЗ предлагает целую линейку трамваев, в том числе полностью низкопольных, которые были представлены в разные годы на "Иннопроме". Это модель 71-415, показанная в 2018 году, в начале 2019 года была запущена в серийное производство. Новейший уральский трамвай 71-418 продемонстрирован публике на форуме в Екатеринбурге в этом году. Его основные преимущества, кроме "низкого пола" по всей площади салона, - модульность конструкции, высокая плавность и тишина хода, широкий проход в салоне, удобство техобслуживания и конкурентная цена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре УВЗ, трамвайный парк Ульяновска составляет 195 машин различных производителей. Потребность города в новых трамваях российского производства оценивается в 70 вагонов.

"В Ульяновской области большое внимание уделяется вопросу качества пассажирских перевозок. В первую очередь наш транспорт должен быть безопасным и комфортным. Трамваи Уралвагонзавода полностью соответствуют требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан в городских условиях. Мы продолжим рассмотрение возможности нашего дальнейшего взаимодействия", - отметил Андрей Тюрин.

"Мы договорились, что Ульяновская область по итогам нашей встречи сформирует свои требования к технике, и мы под эти требования подготовим свое коммерческое предложение для региона", - со своей стороны добавил Александр Потапов.