СМИ сообщили об отставке губернатора Орлова в ближайшее время

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов осенью 2019 года может уйти в отставку, сообщает РБК.

По данным источников издания, близких к администрации президента, это может произойти в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, которую Кремль проводит дважды в год - осенью и весной.

Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для АП в прошлом и текущем годах, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

Призывы об отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова звучат уже несколько месяцев. Протесты в области из-за строительства так называемого экотехнопарка "Шиес", где по планам региональных властей собираются принимать и перерабатывать московский мусор.

Ранее губернатор Архангельской области в одном из публичных выступлений назвал протестующих "шелупонью", в ответ они потребовали немедленной отставки чиновника.

Отставки Орлова требуют и работники "Севмаша". 23 апреля на предприятии спустили на воду первую атомную подлодку "Белгород". После в СМИ появились фото, где видно, что в ходе видеомоста рабочие развернули плакат с просьбой к Владимиру Путину отправить в отставку главу Архангельской области.