30 Июля 2020
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Политика В России Северо-Кавказский ФО
Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

Коммунистов не пускают в парламент Карачаево-Черкесии преступные кланы?

С выборов в Народное Собрание (парламент) Карачаево-Черкесии сняли кандидатов от регионального списка КПРФ. Основанием для такого решения Верховного суда республики послужила жалоба реготделения "Патриотов России", заметивших, что якобы за утверждение списка проголосовали менее половины делегатов отчётной конференции КПРФ, что является нарушением закона "О политических партиях".
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В ответ на жалобу и решение суда республиканский избирком отказал КПРФ в регистрации списка.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал произошедшее "плевком в лицо народа" и "наглым попранием основ народовластия". По данным руководства партии, решение об отказе в регистрации списка принималось без учёта показаний свидетелей и фото-видеоматериалов, подтверждавших правоту коммунистов.

Злоключения северокавказских коммунистов стали отнюдь не внезапными. Попытки сорвать регистрацию списка предпринимались ещё в момент проведения партийной конференции. Например, представителя КПРФ Дамира Муллина полиция на посту охраны просто не пропускала в здание, хотя у него с собой была часть документов и электронные носители, необходимые для сдачи документов в электронном виде. Кроме того, сотрудники Росгвардии вывели из здания уполномоченного КПРФ Ивана Колесникова, заломив ему руки.

Несмотря на это, 22 июня коммунисты всё же сумели подать в избирком необходимые документы.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал Накануне.RU, что предвыборная кампания КПРФ в КЧР на этом не закончена. "Рассчитываем, что в Верховном суде РФ клан Арашуковых – Темрезовых всё-таки не имеет сестёр, братьев, сватов, – предположил он. – Это абсолютно клановая история, потому что, с одной стороны – политическая, но [клан] своим людям гарантировал прохождение по спискам "Единой России". КПРФ собрала боевую команду оппозиционную, в том числе и не по партийному принципу, фактически коалиционную".

По мнению Сергея Обухова, при честной борьбе в лучшем случае у "ЕР" получилось бы набрать 20%, и потому остался один выход – снять КПРФ с выборов. В среду партийцы намерены подать иск в Верховный суд, по их мнению, республиканский избирком реализовал не вступившее в силу решение суда, допустив тем самым грубое нарушение законодательства. В партии спокойно смотрят на перспективы иска в условиях беспристрастного суда.

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Коммунистов не пускают в парламент Карачаево-Черкесии преступные кланы?

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Теги: КПРФ, Карачаево-Черкесия, Сергей Обухов



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