30 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
квадрокоптер с телефонами (2019) | Фото: 66.fsin.su

В уральской колонии перехватили квадрокоптер со смартфонами

В ИК-5 (Нижний Тагил) перехватили квадрокоптер со смартфонами.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудниками колонии в районе участка внутренней запретной зоны был обнаружен низколетящий управляемый летательный аппарат с подвешенным к нему грузом. Он приближался к территории охраняемого объекта. Начальник караула незамедлительно сообщил об этом дежурному помощнику начальника колонии и поднял караул по команде, продолжая вести наблюдение за дроном.

В дальнейшем летательный аппарат был "обезврежен" прапорщиком внутренней службы и доставлен в караульное помещение отдела охраны ИК-5. Оказалось, что к нему был прикреплен сверток, в котором находились четыре смартфона, три сим-карты и карта micro SD.

Кем был запущен дрон и кому предназначались телефоны, не уточняется.

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В уральской колонии перехватили квадрокоптер со смартфонами

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Теги: смартфоны, квадрокоптер, колония



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