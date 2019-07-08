"Уралвагонзавод" предложил всем быть цифровыми. "Или придется стать мертвым"

На выставке "Иннопром" НПК "Уралвагонзавод" рассказала о своем пути в цифровизацию, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня мы подписали на стенде "Галактики" меморандум о создании единой команды по нашей цифровизации и доцифровизации. Надеемся, наш опыт пригодится коллегам, по "Ростеху" и не только. Надо выработать единый метод работы, хотя бы для оборонных предприятий", - отметил директор по информационным технологиям УВЗ Константин Кравченко.

"Можешь быть цифровым или будь мертвым", - добавил он.

"У нас есть КБ, где давно никто не работает с кульманом и планшетом!" - рассказал он.

"Рабочие места - это у станка", - удивляется женщина в зале.

"У нас есть завод №9, где идет цифровизация и рабочих мест", - ответили ей.

Руководитель дирекции производственных решений корпорации "Галактика" (цифровизирует УВЗ) Денис Лямшев рассказал, что цифровизация идет уже и в самые секретные отрасли. "Мы уже работаем над цифровизацией данных ранга СС (совершенно секретно)", - отметил он.