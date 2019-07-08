На лейбл Тимати подал в суд рэпер L'One

Рэпер Леван Горозия, также известный как L'One, будет судиться с музыкальным лейблом своего бывшего коллеги Тимати Black Star, на который раньше работал. Также иск подан к директору компании Павлу Курьянову, известному как Пашу.

По данным "Московского комсомольца", иск уже зарегистрирован в суде.

Загвоздка у Левана заключается в том, что его псевдоним и права на песни принадлежат лейблу. И он сам подписал соответствующий контракт.

Сейчас рэпер утверждает, что его подвело отсутствие юридической грамотности, и указывает на противоречие некоторых пунктов соглашения Гражданскому кодексу.

"Я был L'ONE до контракта и я им останусь и после", — написал Горозия в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее Black Star покинул самый популярный артист лейбла – Егор Крид. У него тоже был достаточно жесткий контракт, но певец, судя по всему, сумел договориться о том, чтобы оставить себе псевдоним (настоящее имя певца Егор Булаткин).