Число жертв наводнения в Иркутской области продолжает расти

В Иркутской области число погибших в результате паводка достигло 23 человек.

Число пропавших без вести сократилось до восьми - двоих нашли живыми, передает "Интерфакс" со ссылкой на штаб Медицины катастроф.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили информацию.

Ранее вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от выполнения своих обязанностей главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Требование прозвучало после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа. Автор видеоролика, говорит, что этот дом принадлежит главе района, и что вместо того, чтобы помогать простым гражданам, коммунальщики в первую очередь, ведут работы на участке мэра.

Виталий Мутко поручил проверить опубликованную информацию. Также провести проверку СКР поручила прокуратура.