Число жертв наводнения в Иркутской области продолжает расти
В Иркутской области число погибших в результате паводка достигло 23 человек.
Число пропавших без вести сократилось до восьми - двоих нашли живыми, передает "Интерфакс" со ссылкой на штаб Медицины катастроф.
В пресс-службе Главного управления МЧС по региону подтвердили информацию.
Ранее вице-премьер России, глава комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал отстранить от выполнения своих обязанностей главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Требование прозвучало после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа. Автор видеоролика, говорит, что этот дом принадлежит главе района, и что вместо того, чтобы помогать простым гражданам, коммунальщики в первую очередь, ведут работы на участке мэра.
Виталий Мутко поручил проверить опубликованную информацию. Также провести проверку СКР поручила прокуратура.