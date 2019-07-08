"Антипинский НПЗ" возобновит работу 20 июля

Новое руководство запустит "Антипинский НПЗ" в конце июля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом в разговоре с "Ведомостями" заявил знакомый топ-менеджеров завода и позже подтвердил близкий к одному из акционеров предприятия источник. Производство остановлено в апреле – ему не на что стало покупать сырье. Завод начнет работать по давальческой схеме с 20 июля. Сырьё будут доставлять из "Сургутнефтегаза". Получить комментарий предприятия не удалось.

Напомним, предприятие переживает не лучшие времена. в июле состоятся слушания дела о банкротстве "Антипинского НПЗ, иск подал сам завод, долги предприятия оцениваются в 346 млрд руб. Собственником 80% АНПЗ является совместное предприятие "Сбербанка" и азербайджанской "SOCAR, еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову. В суд поданы иски о взыскании долгов с других компаний группы "Новый поток". Среди ответчиков – проходящий процедуру банкротства "Антипинский НПЗ".