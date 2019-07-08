Мантуров призвал турецкие компании к локализации в России

Россия и Турция имеют большой потенциал сотрудничества в сферах машиностроения, судостроения и в фармацевтике, заявил на стратегической сессии российско-турецкого форума "Иннопром" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Если компании выполнят требования о локализации своих производств в России, то они смогут получить доступ к госзакупкам и субсидиям, сообщил министр.

На сегодняшний день турецкие компании представлены на российском строительном рынке (стоимость реализованных проектов превысила 75 млрд долларов), а также в области автомобилестроения. Российские компании в Турции занимаются преимущественно добычей: свои представительства в республике имеют ММК, Русал, НЛМК, Фосагро.

Товарооборот между странами увеличился на 16% в 2018 г. до 25 млрд долларов, рассказал Мантуров, в том числе за счет резидентов ОЭЗ, только в Татарстане в особой экономической зоне работают семь компаний.

По словам Мантурова, турецкие компании могут получить дополнительный спектр льгот, если их производства на территории России будут локализованы.

"Каждого иностранного инвестора, принявшего на себя условия по локализации, мы готовы воспринимать как отечественного производителя и открывать доступ к механизмам господдержки и госзакупкам", - сказал министр.

Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк отметил, что в приоритете также отрасль IT. На сегодня в этой сфере проектов у стран нет. Кроме того, почти незадействованными остаются предприятия малого и среднего бизнеса. Решить проблему может помочь "Иннопром", президент ТПП РФ Сергей Катырин обратил внимание, что уральские участники выставки на своих стендах представили продукцию, интересную для экспорта в Турцию.

Напомним, что в ноябре 2015 года Россия ввела ограничительные меры в отношении Турции в ответ на уничтожение турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в небе над Сирией. 1 ноября 2017 года санкции с Турции сняты частично. Действуют запреты в отношении ввоза томатов на территорию России, безвизового режима для граждан Турции, сохранение повышенного контроля за деятельностью турецких автоперевозчиков на территории РФ и сохранение усиленного портового контроля, а также контроля по обеспечению транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне.