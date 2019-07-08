Исполнение обязательств перед игроками «Факела» воронежский губернатор намерен контролировать лично

Губернатор Воронежской области Александр Гусев встретился накануне с руководством, тренерским штабом и игроками футбольного клуба «Факел», передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла неформально на базе отеля Hampton , где у игроков проходили теоретические занятия. Генеральный директор ФК «Факел» Роман Асхабадзе представил Александру Гусеву новую команду и тренерский состав во главе с главным тренером Сергеем Обориным. Пока в составе «Факела» 18 футболистов, но вскоре клуб пополнится еще двумя или тремя игроками.

Беседа в основном шла о задачах на будущий сезон и на дальнейшую перспективу, о формировании команды и работе с болельщиками. Так, накануне матча, в субботу, команда будет публично представлена болельщикам на Центральном стадионе профсоюзов и там же проведет открытую тренировку, которую воронежцы смогут посетить бесплатно.

Говоря о перспективе, Александр Гусев подчеркнул, что не ставит перед футболистами сверхзадач и не собирается вмешиваться в спортивную составляющую жизни клуба. "Постараюсь оградить игроков и тренеров от вмешательства чиновников в вопросы, касающиеся игр, тренировок и прочей подготовки. Наша задача – обеспечить клубу регулярное финансирование. К сожалению, в последние годы с этим были проблемы, и, как следствие, часто менялся состав, у футболистов терялась мотивация. Вопрос исполнения обязательств перед игроками беру под личный контроль", - сказал губернатор.

Одной из главных задач, стоящих перед командой в новом сезоне, помимо стабильной игры в ФНЛ, Александр Гусев и Сергей Оборин назвали возвращение болельщиков на трибуны. Игроки поблагодарили Александра Гусева за внимание к клубу. Капитан команды Роман Воробьев также подарил губернатору именную игровую майку с номером «1».