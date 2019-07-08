30 Июля 2020
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Экономика В России
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

Россию могут обязать вернуть в магазины алкогольные энергетики

В РФ могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на проект решения, обязывающего Россию отказаться от ограничений.

По мнению ряда стран - членов ЕАЭС, Россия создала дополнительный барьер для торговли на рынке союза, чего не имела права делать в одностороннем порядке.

В Минфине России при этом настаивают на том, что государство имеет право вводить более строгие нормы, если это делается для охраны здоровья населения.

Производство и оборот алкоэнергетиков запрещены в России с 1 января 2018 года.

В 2017 году Министерство финансов России подготовило соответствующий проект. Он распространяется на алкогольную продукцию "с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества".Исключение составит лишь производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

По итогам исследований научных учреждений был сделан вывод о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков, поскольку они вызывают привыкание к алкоголю.

Напомним, запрет на продажу алкогольных энергетиков действует в ряде регионов.

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Россию могут обязать вернуть в магазины алкогольные энергетики

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Теги: алкогольные энергетики, россия



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