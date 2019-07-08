Минтранс России назвал условие возобновления перелетов в Грузию

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию, заявил официальный представитель Минтранса России Александр Волков в эфире канала "Россия 24".

"Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной. А также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - сказал Волков.

Стоит отметить, что долг грузинских компаний составляет примерно $790 тыс., тогда как российские перевозчики от запрета полетов потеряют, по предварительным оценкам, около 3 млрд руб. (более $45 млн). Если запрет и правда исключительно экономическая санкция, то вменяемость транспортных властей России вызывает огромные вопросы.

Впрочем, в указе российского президента о временном запрете говорилось о необходимости обеспечения национальной безопасности российских граждан.