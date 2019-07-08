На Южном Урале суд запретил разведение рыбы в озере Тургояк

На Южном Урале суд запретил разведение аквакультуры в озере Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в мае в акватории озера Тургояк обнаружили незаконные "плавучие фермы" по разведению форели. Владельца привлекли к административной ответственности и потребовали устранить нарушения до 8 июня.

Челябинский природоохранный прокурор обратился в суд с иском к гражданину и ООО "Золотой пляж" о признании хозяйственной деятельности по разведению и содержанию рыбной аквакультуры в акватории озера Тургояк незаконной и запрете деятельности. Суд требования удовлетворил в полном объеме.