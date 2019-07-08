"Россия 1" и украинский телеканал NewsOne проведут телемост "Надо поговорить"

Студии телеканалов "Россия 1" и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост "Надо поговорить", во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести недели".

"Старшее поколение помнит, сколь неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей из СССР и США… сейчас то же самое… но между Россией и Украиной", — сказал Киселев.

Инициативу раскритиковала руководитель комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко. По ее мнению, телемост — часть политики "оккупации украинского медиапространства" и "капитуляция перед вражеской пропагандой", пишут "Известия".