30 Июля 2020
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Политика В России Украина
Ольга Скабеева (2018) | Фото:Россия1

"Россия 1" и украинский телеканал NewsOne проведут телемост "Надо поговорить"

Студии телеканалов "Россия 1" и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост "Надо поговорить", во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести недели".

"Старшее поколение помнит, сколь неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей из СССР и США… сейчас то же самое… но между Россией и Украиной", — сказал Киселев.

Инициативу раскритиковала руководитель комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко. По ее мнению, телемост — часть политики "оккупации украинского медиапространства" и "капитуляция перед вражеской пропагандой", пишут "Известия".

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"Россия 1" и украинский телеканал NewsOne проведут телемост "Надо поговорить"

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Теги: телемост, россия - украина, общение



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