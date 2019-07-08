В Тюмени мужчина выпал с высоты 12 этажа

В Тюмени мужчина 1976 года рождения выпал с балкона многоэтажного дома, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Тюменской области.

Тело с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено вчера вечером, приблизительно в 19.00 возле подъезда дома по ул. Республики. По предварительным данным, мужчина упал с 12 этажа.

Следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.