В Югре инженера судят за то, что в результате падения стрелы "просроченного" башенного крана погиб рабочий

В Нефтеюганске инженера одной из строительных организаций судят за смерть коллеги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, трагедия произошла в июле прошлого года. На стройке рухнула стрела башенного крана, погиб 23-летний рабочий.

Следователи полагают, что инженер не обезопасил коллегу – срок эксплуатации крана истёк за три года до случившегося, оборудование и детали крана были повреждены, он не должен был "работать" на объекте. Ему грозит до пяти лет колонии.