30 Июля 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Падение башенного крана (2018) | Фото: Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

В Югре инженера судят за то, что в результате падения стрелы "просроченного" башенного крана погиб рабочий

В Нефтеюганске инженера одной из строительных организаций судят за смерть коллеги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, трагедия произошла в июле прошлого года. На стройке рухнула стрела башенного крана, погиб 23-летний рабочий.

Следователи полагают, что инженер не обезопасил коллегу – срок эксплуатации крана истёк за три года до случившегося, оборудование и детали крана были повреждены, он не должен был "работать" на объекте. Ему грозит до пяти лет колонии.

Падение башенного крана(2018)|Фото: Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

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В Югре инженера судят за то, что в результате падения стрелы "просроченного" башенного крана погиб рабочий

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Теги: башенный кран, стройка, падение, смерть рабочего



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Ранее 04.07.2018 16:11 Мск В Югре из-за падения стрелы башенного крана погиб рабочий

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