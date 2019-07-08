Китай достроил марсоход

Китай завершил строительство марсохода, который планирует отправить к Красной планете в 2020 году.

Полет, как ожидается, продлится семь месяцев. Отправит аппарат в космос ракета-носитель "Чанчжэн-5". Передать первые данные не Землю марсоход сможет в 2021 году.

Миссия предполагает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности. Главная цель - найти на планете возможные признаки жизни и выяснить, возможно ли сделать Марс пригодным для жизни, сообщает Regnum.

Недавно ученые из NASA обнаружили высокое содержание метана на поверхности Красной планеты. Измерения были сделаны марсоходом Curiosity, после чего данные проанализировали.

По словам специалистов, метан был произведен недавно, так как этот газ разрушается относительно быстро. Новое открытие может говорить о существовании на Марсе живых микроорганизмов. По другой версии, этот газ может содержаться глубоко под поверхностью Марса.