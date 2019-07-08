Жителя Челябинска будут судить за убийство девушки в подъезде

В Челябинске 24-летнего местного жителя будут судить за убийство знакомой девушки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По версии следствия, обвиняемый в подъезде дома на почве конфликта нанес множество ножевых ранений 22-летней девушке. От полученных ран пострадавшая скончалась.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

Родственники девушки завили гражданский иск на сумму 4 млн руб.