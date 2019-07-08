30 Июля 2020
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Общество Свердловская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

На стенде Екатеринбурга - стратегия развития. Презентации второй ветки метро и храма нет

На стенде Екатеринбурга администрации города во главе с мэром Александром Высокинским и его первым замом Александром Ковальчиком презентовала стратегию развития столицы Среднего Урала до 2030 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Часть документа, касающаяся текущих дел, фактически дублировала отчёт мэра перед депутатами, который они не приняли. Спикер гордумы Игорь Володин в беседе с корреспондентом Накануне.RU отметил, что на стенде нет презентации второй ветки метро и храма.

К этому времени мэрия уже подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с областным Союзом малого и среднего бизнеса, Сбербанком. В плане - презентация Уральской индустриальной биеннале современного искусства и проекта природного исторического парка "Палкино".

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На стенде Екатеринбурга - стратегия развития. Презентации второй ветки метро и храма нет

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Теги: стенд екатеринбурга, иннопром



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