30 Июля 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев Александр Высокинский (2019) | Фото:ДИП Свердловской области

В Екатеринбурге спортивный праздник в честь Универсиады посетили более 15 тысяч человек

Гостями спортивного праздника, который прошел в минувшую субботу в Историческом сквере по случаю объявления Екатеринбурга городом проведения ХХХII Всемирной летней Универсиады 2023 года, стали более 15 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Решение о том, что столицей Всемирной летней Универсиады 2023 года станет Екатеринбург, было принято членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) по итогам голосования 2 июля. Представители FISU высоко оценили качество подготовки заявочной книги и отметили, что имеют в лице Свердловской области надежного партнера.

В Екатеринбурге по этому случаю 6 июля открылся презентационный парк Универсиады-2023 с активностями для всей семьи, людей любого возраста, интересов и спортивной подготовки. Ключевым элементом парка стал спортивный батутный городок, в котором горожане смогли продемонстрировать свою физическую форму.

Губернатор Евгений Куйвашев, обращаясь к гостям спортивного праздника, отметил, что региональные власти сделают все, чтобы Универсиада 2023 года стала ярким и запоминающимся спортивным событием, которое будут помнить миллионы.

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В Екатеринбурге спортивный праздник в честь Универсиады посетили более 15 тысяч человек

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Теги: Универсиада, праздник, Екатеринбург



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Ранее 06.07.2019 15:47 Мск В Екатеринбурге прошел спортивный праздник в честь летней Универсиады 2023 года

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