30 Июля 2020
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

В Троицке объявлен конкурс на пост главы города

В Троицке объявлен конкурс на пост главы города. Соответствующее решение было принято на заседании собрания депутатов города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе горсобрания, 14 сентября 2019 года истекают полномочия главы Троицка Александра Виноградова, в связи с этим было принято решение об объявлении конкурса.

Отметим, что глава Троицка избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

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В Троицке объявлен конкурс на пост главы города

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Теги: глава Троицка, конкурс, выборы,



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