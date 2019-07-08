В Троицке объявлен конкурс на пост главы города

В Троицке объявлен конкурс на пост главы города. Соответствующее решение было принято на заседании собрания депутатов города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе горсобрания, 14 сентября 2019 года истекают полномочия главы Троицка Александра Виноградова, в связи с этим было принято решение об объявлении конкурса.

Отметим, что глава Троицка избирается представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.