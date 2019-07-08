"Очень узкая ниша": Мантуров назвал основную проблему "Суперджета"

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что катастрофа SSJ-100 в мае этого года в Шереметьево не повлияла на планы заказчиков этого самолета. По его словам, интерес к проекту сохраняется как у иностранных, так и у отечественных компаний.

"С точки зрения иностранных заказчиков, да, собственно, и российских, на которых мы рассчитывали изначально, у всех сохраняется и потребность, и желание приобрести самолёты. Но "Суперджет" находится в определенной очень узкой нише, и это основная проблема. Критиковать руководителей за то решение, которое принималось в начале 2000-х годов, о разработке самолета именно в этой нише, я бы не стал", - цитирует РИА Новости Мантурова.

Ранее уверенность в перспективах "Суперджета" выражал и вице-премьер Юрий Борисов. "По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям. Это совокупность факторов, в том числе и человеческих", - заявил министр в начале июня. При этом вице-премьер напомнил, что "Суперджет" прошел сертификации (в том числе и европейскую), а значит, "не вызывает сомнений как летательное средство". Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что спрос на SSJ-100 не падает и до конца 2019 года перевозчикам будет поставлено как минимум 15 бортов. Кроме того, есть проект создания чартерной авиакомпании с парком из "Суперджетов".

Напомним, катастрофа самолета SS-100 произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево. После жесткой посадки борт загорелся. В аварии погиб 41 человек.