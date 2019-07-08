30 Июля 2020
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аэропорт регистрация багаж пассажир (2009) | Фото: Накануне.ru

В аэропорту Шереметьево грузчикам стали платить по 200 тысяч рублей

"Шереметьево Хэндлинг" - "дочка" столичного аэропорта, отвечающая за загрузку и выгрузку багажа - повысило своим грузчикам выплаты почти в пять раз - с 45 тыс. руб. в мае до 200–211 тыс. руб. в июле.

Однако решить проблемы с задержками выдачи багажа, с которыми сталкивается аэропорт, не удалось. Об этом в ходе совещания в Минтрансе заявил гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, пишут "Ведомости".

Глава Минтранса Евгений Дитрих поинтересовался, почему при таких выплатах проблема не была в итоге решена. Ему пояснили, что кто-то ушел в отпуск, кто-то уволился, а новые грузчики должны проходить обучение в течение двух месяцев.

Напомним, в пятницу, 5 июля стало известно об увольнении руководства компании "Шереметьево Хэндлинг" – "дочки" Шереметьево, занимающейся обслуживанием багажа. По данным прокуратуры, заведено уже 38 административных дел по случаям задержки багажа.

Багажный коллапс начался в Шереметьево в первых числах июня и продолжается до сих пор. По данным прокуратуры, сейчас в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличен штат грузчиков – более чем на 200 человек.

Минтранс ожидает, что ситуация с обработкой багажа в "Шереметьево" нормализуется к 15 августа.

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В аэропорту Шереметьево грузчикам стали платить по 200 тысяч рублей

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Теги: шереметьево, багаж, грузчики



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