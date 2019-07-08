На Ямале во время ремонта школы и социально-культурного учреждения из бюджета "увели" 6,4 миллиона

Во время капремонта школы в селе Питляр и социально-культурного центра в селе Лопхари "налево" "ушла" крупна сумма из бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Ремонт делала компания "Энергострой", с которой 3 и 8 августа 2017 г. заключила договор "Служба заказчика МО Шурышкарский район". В рамках контрактов, в частности, не были разобраны деревянные конструкции крыши, не появилась гидроизоляция и напольное покрытие, двери и окна. Однако деньги подрядчик потребовал полностью.

В результате похищено 6,4 млн руб., которые состоят из 10 % общей стоимости ремонта школы и 20 % - социально-культурного учреждения. Сотрудники районного отдела полиции возбудили и расследуют два уголовных дела.