В ЯНАО в выборах поучаствует экс-бизнес-омбудсмен, замешанный в секс-скандале

Одним из кандидатов в депутаты городской думы Ноябрьска стал экс-бизнес-омбудсмен Ямала Дмитрий Бавдурный, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным системы ГАС-Выборы, Дмитрий Бавдурный представляет интересы партии ЛДПР в избирательном округе №5.

Ожидается, что конкуренцию Бавдурному составит его коллега по партии Олег Керносенко, "единоросс" Александр Плисс, коммунисты Сергей Телека, Ирина Гугля и Геннадий Гунько.

Отметим, что на Ямале Дмитрий Бавдурный работал с 2000 г. Занимал пост зампрокурора Пуровского района, возглавлял прокуратуру Тазовского района. В апреле 2013 года был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей на Ямале, ушел с должности в 2017 г., после того, как как в СМИ были опубликованы снимки, на которых в его кабинете запечатлены мужчина и женщина в нижнем белье.