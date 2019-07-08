Саудовский лоукостер Flyadeal отказался от покупки Boeing 737 MAX в пользу Airbus

Крупный саудовский перевозчик – бюджетная авиакомпания Flyadeal – отказалась от покупки 30 Boeing 737 MAX и заключила договор на поставку такого же количества A320neo с европейским консорциумом Airbus. Кроме того, "дочка" авиакомпании Saudia собирается в будущем докупить еще 20 самолетов этого типа.

Согласно пресс-релизу Flyadeal, поставки первых A320neo начнутся в 2021 году. Сейчас в парке компании только A320.

Возможно, отказ арабской компании от 737 MAX – только первый из предстоящей череды. На прошлой неделе Европейский авиационный регулятор (EASA) выдвинул корпорации Boeing требование устранения пяти проблем, имеющихся, на взгляд специалистов, у самолетов 737 MAX – в дополнение к тем, о которых уже известно. В их числе – никогда ранее не всплывавшая информация о дефекте автопилота. Вероятно, это задержит возвращение данного типа самолета в небо еще на несколько месяцев.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были прекращены по всему миру после того, как два самолета этого типа потерпели катастрофу (погибли 350 человек). Предположительно, причиной аварий могли стать дефекты программного обеспечения самолета.