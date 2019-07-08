Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза обвинил в ДТП своих попутчиков

Полицейские допросили водителя взорвавшегося в Свердловской области бензовоза "Урал".

51-летний мужчина извинился перед родственниками пострадавших и погибших.

"Я хочу извиниться перед родственниками пострадавших и погибших. Я не имел злого умысла, простите меня", - приводит слова шофера Life.ru.

Он рассказал, что по дороге в поселок Кытлым подобрал 11 попутчиков - участников горного марафона "Конжак". Двое находились в кабине, а остальные сидели сверху на бочке.

По версии водителя, в ДТП виноваты двое пассажиров, которые на спуске случайно выключили раздаточную коробку в кабине. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, инцидент произошел на 44 километре автодороги Карпинск - Кытлым. Водитель бензовоза не выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Машина слетела в кювет, загорелась и взорвалась. Есть погибшие, возбуждено уголовное дело.