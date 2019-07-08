Мантуров поел на "Иннопроме"

Министр промышленности Денис Мантуров в первый рабочий день "Иннопрома" посетил турецкий стенд, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении он отметил, что два года назад Россия в роли страны-партнера принимала участие в Международной измирской ярмарке. "Особый статус страны-партнера дает хороший задел", - сказал Мантуров и выразил надежду, что и "Иннопром" станет новым толчком для бизнеса и выстраивания отношений.

Турки привезли на Урал продукцию станкостроения, робототехники и космических технологий. В этом году Турция является страной-партнером "Иннопрома".

Министр промышленности РФ рассказал, что в составе делегации из Турции присутствуют топ-менеджеры компаний, к заключению уже готово несколько контрактов.

Не обошлось и без дегустации турецких блюд.

Напомним, ранее стало известно, что чиновники Минпромторга РФ выбирают в командировках дорогие отели.