30 Июля 2020
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(2019) | Фото: Накануне.RU

Мантуров поел на "Иннопроме"

Министр промышленности Денис Мантуров в первый рабочий день "Иннопрома" посетил турецкий стенд, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем выступлении он отметил, что два года назад Россия в роли страны-партнера принимала участие в Международной измирской ярмарке. "Особый статус страны-партнера дает хороший задел", - сказал Мантуров и выразил надежду, что и "Иннопром" станет новым толчком для бизнеса и выстраивания отношений.

Турки привезли на Урал продукцию станкостроения, робототехники и космических технологий. В этом году Турция является страной-партнером "Иннопрома".

Министр промышленности РФ рассказал, что в составе делегации из Турции присутствуют топ-менеджеры компаний, к заключению уже готово несколько контрактов.

Не обошлось и без дегустации турецких блюд.

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее стало известно, что чиновники Минпромторга РФ выбирают в командировках дорогие отели.

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Мантуров поел на "Иннопроме"

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Теги: Денис Мантуров, Иннопром



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