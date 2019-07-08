СМИ узнали подробности дела о терроризме, по которому арестован советник Бастрыкина

Появились новые подробности уголовного дела обвиняемого в терроризме бывшего руководителя управления СК РФ по Волгоградской области, позже советника председателя ведомства Александра Бастрыкина генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.

Напомним, Музраев задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Преступление было совершено в ноябре 2016 года, преступники проникли на территорию частного дома губернатора. Они пытались поджечь здание.

В конце мая сообщалось, что по делу о покушении задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Кроме того, одновременно с бывшим высокопоставленным следователем в Волгограде задержали волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Подозреваемые арестованы.

По данным "Коммерсанта", дело против Музраева было возбуждено после того, как губернатор региона Андрей Бочаров лично подал заявление в ФСБ.

Источники сообщили, что глава Волгоградской области не высказывал претензий конкретно Музраеву, однако жаловался на анонимные угрозы, которые связывал со своей должностью.

По версии следствия, целью поджога была попытка повлиять на действия Бочарова на посту губернатора. В частности, на допросе 10 июня глава региона заявил, что собирался "навести порядок" в различных сферах.

Угрозы начали поступать после того, как чиновник обратил внимание на муниципальное предприятие "Центральный рынок". По его словам, рынком руководил бизнесмен Евгений Ремезов, однако доходы от рынка поступали местным криминальным авторитетам за так называемую "крышу".

По словам самого Ремезова, авторитеты работали под покровительством генерала Музраева. Им приходилось выплачивать от 500 тысяч до миллиона рублей ежемесячно.

Ремезов утверждает, что запугивание губернатора было выгодно именно Музраеву. Генерал смог бы расследовать преступления и получить влияние над Бочаровым и его окружением.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области не признает свою вину - он считает, что сейчас против него используют тех людей, которых он ранее посадил.