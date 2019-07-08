Российский участок дороги из Китая в Европу будет полностью частным

Участок дороги Китай – Европа через Россию станет полностью частным. Соответствующий проект был одобрен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Как сообщают "Ведомости", на совещании в правительстве был одобрен именно частный проект, предложенный бывшим топ-менеджером "Газпрома" Александром Рязановым.

Магистраль "Меридиан" протяжённостью почти 2000 км будет соединена с транспортной инфраструктурой Белоруссии и Казахстана и должна стать кратчайшим маршрутом для автотранспорта, следующего из Западного Китая в Европу.

Поддержать проект поручено профильным министерствам (транспорта, строительства, финансов и экономического развития), а консультациями по привлечению инвесторов займутся Минтранс и Минэкономразвития.

Напомним, предложение по строительству безальтернативных платных дорог вызвало тревогу в регионах Крайнего Севера.