В Челябинске задержали подростка, который крал из магазинов алкоголь и сигареты

В Челябинске задержали подростка, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские установили его причастность к совершению шести краж. Подозреваемый путем взлома проникал в магазин и похищал продукты питания, сигареты и алкоголь на сумму от 10 до 80 тыс. руб.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подростку грозит до 5 лет лишения свободы.