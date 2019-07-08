30 Июля 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Югре из-за грозы горит почти 200 гектаров леса

В Югре за сутки было зафиксировано восемь лесных пожаров. Из них два уже ликвидировано, шесть действуют на площади 197,5 га, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте природных ресурсов.

Как пояснили в ведомстве, горят леса в Белоярском, Березовском и Самаровском лесничествах. Локализовать удалось пять пожаров из шести на площади 139,5 га в Белоярском и Березовском лесничествах. Все восемь пожаров возникли из-за грозовых разрядов.

В департаменте отмечают, что главной причиной возникновения пожаров на территории Югры является нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Из-за этого всего с начала пожароопасного сезона было зафиксировано 32 лесных пожара. Из-за грозы с начала пожароопасного сезона возникло 25 лесных пожаров.

Всего с начала сезона в округе было зафиксировано 66 природных пожаров, общая площадь составила 1184,46 гектара. В прошлом году в это же время в регионе было зафиксировано 54 пожара площадью 2198,06 га, в 2017 году – 53 пожара площадью 185,57 га.

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В Югре из-за грозы горит почти 200 гектаров леса

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Теги: лесной пожар, природный пожар



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