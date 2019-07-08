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Экономика В России
МС-21 ОАК (2019) | Фото:youtube.com

Риск новых санкций давит на проект по созданию самолета МС-21 – вице-премьер Борисов

Риск введения новых санкций в отношении России является угрозой для проекта МС-21. Возникают предпосылки для давления на эту программу, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. Накануне он побывал на Иркутском авиазаводе, который станет базой для производства нового среднемагистрального отечественного самолета.

"В связи с вступлением в силу в сентябре 2018 года новых ограничений США в торговле с российскими компаниями, в том числе АО "АэроКомпозит" и АО "ОДК-Авиадвигатель", созданы серьезные предпосылки к оказанию давления на программу МС-21", - сказал Борисов.

"Наложен запрет на поставку композиционных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового крепежа, машин для выкладки сухой углеродной ленты и другого оборудования. Сохраняются риски введения новых санкций", - цитирует министра "Интерфакс".

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По его словам, в целях успешной реализации программы МС-21 Минпромторгом России совместно с корпорацией "Иркут" разработан и выполняется комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.

"Это позволит обеспечить технологическую независимость производства самолетов МС-21 от "санкционной" продукции. Именно поэтому правительство РФ оказывало и будет оказывать поддержку программе МС-21", - подчеркнул Борисов.

Правда, импортозамещение пока не работает в отношении одного из главных элементов проекта: недавно стало известно, что ПАО "Иркут" собирается закупить 20 комплектов (по два двигателя каждый) американских силовых установок. Таким образом, первая партия МС-21 будет летать на иностранных PW1400G, а не на отечественных ПД-14 (которые пока не прошли европейскую сертификацию EASA). Странное какое-то импортозамещение.

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Риск новых санкций давит на проект по созданию самолета МС-21 – вице-премьер Борисов

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Теги: мс-21, юрий борисов, санкции, композитное крыло, пд-14, двигатели



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