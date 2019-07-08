Второй претендент на мандат окружного депутата сдал документы в избирком Югры

Представитель "Единой России" Андрей Ковальский, претендующий на мандат окружного депутата, сдал документы в избирательную комиссию Югры, сообщили Накануне.RU в её пресс-службе.

Документы политик подал 5 июня. Выдвижение и регистрация кандидатов на довыборы идут до 18.00 24 июля.

Напомним, ранее документы сдал помощник депутата Госдумы Николая Езерского, работающий в Покачи, Жалауддин Абдуразаков. Он представляет КПРФ. 8 сентября развернётся борьба за мандат, который досрочно сложил из-за перевода в Москву топ-менеджер "ЛУКОЙЛа" Сергей Кочкуров.