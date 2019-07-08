В Роскосмосе опровергли риск гибели экипажа "Федерации" при посадке в Тихом океане

В Роскосмосе отреагировали на заявление о возможных рисках для экипажа при посадке нового пилотируемого корабля "Федерация" в акватории Тихого океана.

Ранее представитель ракетно-космической корпорации "Энергия" рассказал, что сценарий аварийной посадки экипажа разрабатываемого транспортного корабля предусматривает возможность приземления в акватории Тихого океана.

По его мнению, в этом случае экипаж может подвергнуться опасности, так как российские высокоскоростные суда не стоят на дежурстве в этом регионе, пишет Regnum.

В Роскосмосе заявили, что данное заявление было сделано сотрудником, не участвующим в разработке корабля, и носило "полемический характер".

В пресс-службе госкорпорации заверили, что при создании новой пилотируемой системы будет создана система спасения экипажа на всех этапах полета - как над сухопутным участком полета, так и над акваторией Тихого океана.

Также предлагается привлекать силы Минобороны и Росавиации по аналогии с тем, как сейчас организована работа на Байконуре.

РКК "Энергия" разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль "Федерация" с 2009 года. Планируется, что он придет на смену кораблям "Союз" и автоматическим грузовым кораблям "Прогресс" и будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне.

В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание корабля заложено 59 млрд рублей.

В мае стартовало изготовление корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения"Федерация". Алюминиевый корпус будет создан на самарском предприятии "Арконик СМЗ".Также началось изготовление корпусов агрегатного отсека и возвращаемого аппарата.