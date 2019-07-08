В Приморье найден бомбардировщик, пропавший в ноябре 1941 года

В Приморье найден пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 морской авиации Тихоокеанского флота.

Как сообщает поисковое объединение "АвиаПоиск" в Instagram, самолет был обнаружен в ходе поисковой разведки в Партизанском районе: установлено, что бомбардировщик, пилотируемый старшим лейтенантом Николаем Ясыревым, не вернулся на полигон 27 ноября 1941 года. Авиакатастрофа произошла из-за резкого ухудшения погоды и самолет упал в тайгу. Его нашли в 30 км от села Виноградовка.

Обнаружившие его поисковики предположили, что бомбардировщик упал вертикально. Причинами падения могли стать обледенение воздушного судна или полная выработка топлива, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Япония заявила, что российский бомбардировщик нарушил ее воздушное пространство. Позже в Минобороны РФ это опровергли.